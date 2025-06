“Nos ofrecieron 75 millones para arreglar”, denunció una sobreviviente de la tragedia de Av. Paraguay

A más de un año del siniestro vial que el 17 de marzo de 2024 dejó cinco jóvenes muertos y decenas de heridos en la Avenida Paraguay, Inés Fernández, una de las sobrevivientes, denunció que desde el entorno del conductor imputado, Luciano López, le habrían ofrecido 75 millones de pesos para aceptar un juicio abreviado y evitar el proceso oral.

“Nos ofrecieron 75 millones de pesos para repartir entre los familiares de los fallecidos y de los heridos. Quizás a mí me daban cinco millones, a mi hija dos, y a otros siete”, relató Fernández, quien añadió que el acuerdo apuntaba a una condena de “cinco a ocho años” que permitiría al imputado recuperar la libertad en breve.

La víctima, que estuvo al borde de perder una pierna y debió ser operada para extraerle parte del hueso, cuestionó además la demora en la fijación de la fecha para el juicio oral. "Hasta agosto debía estar en cama, pero en junio me levanté a trabajar porque si no mis hijos no comían", expresó en Que Pasa Salta.

"No es justo que por tener dinero alguien pueda salir libre tan pronto. Tiene que pagar por lo que hizo"

Su abogado estima que podría no celebrarse hasta 2026, una espera que Fernández calificó de “inaceptable”: “Fueron cinco muertes; no puede demorar tanto la justicia.”

El caso

El 17 de marzo de 2024, Luciano López, de 22 años, circulaba a más de 130 km/h y con 1,02 g/l de alcohol en sangre cuando embistió al grupo de jóvenes en la Avenida Paraguay, zona sur de la capital salteña. Tras intentar huir, fue detenido horas más tarde. Las víctimas fatales fueron identificadas como Florencia Acosta, Sergio Veisaga, Brian Digan, Karen Marín y Ruth Tabarcache; al menos treinta personas resultaron heridas.

Actualmente, López permanece detenido en la Alcaidía Judicial de Salta a la espera de que se confirme la fecha del juicio oral.