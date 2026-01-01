Con una caída de ventas, comercios abrirán sus puertas el domingo por Reyes Magos

Los comercios vienen atravesando una situación complicada en relación a otros años, luego de un 2024 donde las ventas se dispararon en las festividades, en esta oportunidad hay una baja en las ventas que se hace sentir.

Así lo sostiene Rubén Barrios, propietario de la juguetería Balodín, quien indicó que las ventas vienen bastante parejas desde mitad de año, con una caída permanente que se mantiene en forma lineal inclusive en diciembre.

“Representa un 27% menos en cantidad de artículos y en definitiva estamos vendiendo lo mismo, pero en números, si le ponemos la inflación estamos vendiendo eso de menos” comentó a Somos Salta.

Las ventas en Navidad no cumplieron las expectativas, ya que se busca mejorar los números del año anterior, pero tras el aumento del 126% en ventas durante 2024, no hubo cambios, “Estamos conservando los números y no mejorándolos como debería ser”.

En cuanto a Reyes ven que las ventas se podrían comportar de manera similar al año anterior, por lo que optarán por abrir el domingo 4 de enero para esperar mayores ventas.

Este comportamiento según Barrios, se puede deber a la baja en el poder adquisitivo, menos empleo y mayor empleo informal: “Todo va a redundar en que no tengamos la panacea con Reyes”.

Respecto a las expectativas en 2026, hizo hincapié que tiene que ser el momento en que se ponga foco en la microeconomía: “Había que acomodar la macro, aunque resultara doloroso para todos los sectores, donde la mayoría están con caídas en su actividad y se acomodó, no definitivamente, pero bajó bastante la inflación, esperamos ahora que sea el turno nuestro, de las micro” finalizó.