Red de trata en Salta: Quiénes son los imputados más complicados

La investigación de una red de trata y explotación sexual de niñas y adolescentes en colegios secundarios de Salta mantiene a cinco de los ocho acusados con imputaciones graves por trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita, mientras que los otros tres enfrentan cargos por promoción y facilitación de la prostitución agravada por la minoridad de las víctimas.

Según el fiscal general Eduardo Villalba, a cargo de la investigación, entre los cinco acusados de asociación ilícita destacan un remisero y un empresario, señalados como los más comprometidos por el relato de las víctimas.

El remisero, detenido primero, habría captado a las menores prometiéndoles dinero y bienes a cambio de encuentros sexuales, asegurándose un porcentaje de cada transacción y sometiendo a las víctimas antes de entregarlas a otros clientes.

El empresario, por su parte, fue señalado por las víctimas como el más violento y promiscuo, suministrando drogas como marihuana durante los encuentros y estableciendo exigencias sobre lencería y pastillas de estimulación. Ambos figuran como responsables centrales dentro de la asociación ilícita.

El caso, que salió a la luz a mediados de septiembre, ya cuenta con 33 víctimas identificadas, y la fiscalía analiza la posibilidad de que las imputaciones de algunos acusados se agraven. También hay un menor imputado cuya libertad se mantiene hasta verificar su participación deliberada o si fue víctima de la red.

Entre los acusados hay un remisero, un empresario, un comerciante, un oficial del Ejército, un empleado público y tres trabajadores de distintos rubros, todos de la ciudad de Salta. Según el Código Penal, los imputados por asociación ilícita podrían enfrentar penas de 10 a 20 años de prisión.

El objetivo de la red era reclutar estudiantes de colegios secundarios, preferentemente vírgenes, un patrón que resalta la extrema gravedad del caso, considerado inédito en Salta e incluso a nivel nacional.