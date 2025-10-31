Red de trata en un colegio salteño: Creen que el juicio podría iniciar el año que viene

En el marco del caso de la red de trata que involucra a más de 30 menores de edad, todas de ellas del secundario, desde la Defensoría investigan si habría más víctimas, pero reconocen que deben avanzar en la causa para lograr el juicio el año próximo.

Nicolás Escandar, defensor público oficial, comentó que de las 33 victimas que se identificaron la Defensoría asiste a 11, mientras que, de las 8 personas imputadas, 6 se encuentran en prisión preventiva, una en domiciliaria y una en libertad.

Si bien dijo a El Once Tv que tratan de buscar la mayor cantidad de victimas posibles, es complejo, ya que sienten mucha vergüenza, no quieren exponerse: “Además son niñas que sienten que desobedecieron a los padres y no quieren que nadie sepa lo que hicieron”.

A pesar que buscan más víctimas, entiende que se debe hacer un corte para poder avanzar en la investigación y ver si el año que viene se puede avanzar hacia el juicio y lograr condenas.

Hasta ahora cuentan con las declaraciones preliminares de las víctimas, por lo que se requiere los testimonios en cámara Gesell: “Ahí vamos a tener más información y cuando logremos peritar toda la información que hay en los teléfonos celulares, en las computadoras, ahí quizás haya más imputaciones y más detenciones”.

“Parece que era una red con bastante extensión sobre todo a partir de la acción coordinada de estas personas que se había mantenido en el tiempo durante varios meses entonces de ahí que haya una gran cantidad de víctimas y que también haya muchos imputados porque había como un sistema de distribución y explotación de las niñas que hacía que la red crezca cada vez más” finalizó.