La Selección Argentina se prepara para el sorteo del Mundial 2026: Estos fueron sus grupos y rivales en el siglo XXI

Mañana se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026, y la atención de miles de hinchas argentinos ya está puesta en conocer los nuevos rivales de la selección. En ese contexto, vale revisar cómo le fue a la Albiceleste en las fases de grupos de los mundiales disputados desde 2002 hasta la actualidad.

En 2002, el equipo quedó eliminado en la fase inicial tras compartir grupo con Nigeria, Inglaterra y Suecia. Cuatro años después, en 2006, logró avanzar invicta a octavos al superar a Costa de Marfil, Serbia y Montenegro, y Países Bajos.



En 2010, nuevamente pasó la primera ronda con triunfos sobre Nigeria, Corea del Sur y Grecia.



En 2014, clasificó como primera de su grupo tras vencer a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria.



En 2018 perdió un partido, empató otro y ganó el restante —ante Nigeria—, lo que alcanzó para avanzar, aunque con dudas.



Finalmente, en 2022 se recompondría tras una derrota inicial, logró dos victorias seguidas —frente a México y Polonia—, lideró su zona y avanzó a la fase final, donde consagró su título mundial.

A lo largo de este período, varias selecciones aparecieron con frecuencia como rivales recurrentes de Argentina, en especial equipos africanos, europeos y algunas potencias tradicionales del fútbol, lo que muestra la diversidad de desafíos enfrentados en el tiempo.

Con la ceremonia del sorteo inminente, la ilusión se renueva: el equipo nacional está listo para conocer a sus nuevos adversarios y escribir una nueva página en su historia mundialista.