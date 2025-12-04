Confirmaron las fechas de pago para las autoridades de mesa de las elecciones del 26 de octubre

Se confirmó que ya está disponible las fechas de pago para las autoridades de mesa y delegados judiciales que trabajaron en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El Correo Argentino publicó el cronograma oficial y la información clave para que cada persona pueda verificar cuándo y cómo acceder a su viático.

La Secretaría Electoral Nacional informó que la próxima semana comenzarán a percibir su pago las autoridades de mesa que participaron en las elecciones del pasado 26 de octubre. Las fechas de cobro según la terminación del DNI, los requisitos para presentarte y los canales habilitados para realizar consultas sobre el pago.

Cómo se realizará el pago a las autoridades de mesa

Desde el Juzgado Electoral destacaron el compromiso de quienes cumplieron funciones el día de la votación: “Tu compromiso fue fundamental para asegurar una jornada electoral transparente y organizada”, remarcaron en el comunicado difundido este miércoles.

El pago de los viáticos se realizará por ventanilla en todo el país, y para acceder es necesario:

-Consultar previamente qué día corresponde cobrar.

-Presentarse con DNI.

-Si se eligió cobrar mediante billetera virtual, ingresar a: www.correoargentino.com.ar/electorales/pago-autoridades/metodo-de-pago .

El Correo Argentino también reafirmó la información en sus redes sociales, señalando que el cronograma oficial ya está en marcha.

El calendario

Según precisaron, el calendario de cobro se realizará de la siguiente manera:

-DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

-DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

-DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

-DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

-DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

De esta manera, se organiza el pago de manera escalonada, facilitando que cada autoridad de mesa reciba su compensación por el trabajo realizado durante los comicios.