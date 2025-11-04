Encontraron la camioneta del doble choque y detuvieron al conductor fugado

Tras intensas tareas de rastrillaje, análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias, personal policial logró ubicar la camioneta Volkswagen Amarok negra y detener al conductor que provocó el doble siniestro en el barrio Solís Pizarro.

El vehículo fue hallado en un taller mecánico, ubicado en calle Ingeniero Maury al 500, donde posteriormente se logró individualizar al sospechoso de haberlo conducido al momento de los accidentes.

Según trascendió, se trata de una persona vinculada al mismo taller, quien habría utilizado la camioneta sin autorización de su propietario.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, confirmó que el sospechoso permanece detenido y que la audiencia de imputación se realizará en las próximas horas.