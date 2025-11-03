Camioneta chocó dos vehículos y se dio a la fuga, hubo lesionados

La primera semana de noviembre inicia con Avenida Solís Pizarro y Los Ñandúes, allí un terrible accidente se dio a las 6 de la mañana cuando dos vehículos, que circulaban hacia el Oeste por la Avenida, fueron embestidos por una camioneta.

Los dos vehículos se encontraban trabajando como tranpsorte de pasajeros. Según el testimonio de Julio, quien presta servicio para Didi: "Yo venía en uno de los autos, yo trabajo con la empresa Didi, venía por la derecha, iba para zona Oeste, tenía que levantar un pasajero a 2 cuadras, vino una camioneta y me embistió de la parte de la puerta de adelante, y luego vino y lo chocó al señor, de este auto de frente".

Aún conmocionado por lo que vivió contó que: "Yo lo traté de esquivar, se me vino encima repentinamente y lo embisitó al muchacho que venía atrás mío, con pasajeros, lamentablemente se lo llevó la ambulancia y los pasajeros con lesiones, tomaron otro coche por temas laborales para dirigirse a sus trabajo".

Sobre la camioneta, contó que hizo una maniobra y escapó, pero afortunadamente una vecina logró sacarle una foto para obtener los datos del inescrupuloso conductor.

Por último Julio explicó que es jubilado y que por los daños materiales causado en su auto quedará sin ingresos extras: "Estoy bien, pero el daño material, es mi medio de trabajo, mi jubilación no rinde, era mi sustento" cerró por Multivisión.