Banco Nación incrementó las tasas para los créditos hipotecarios

Tras las elecciones, mientras algunos bancos privados analizan relajar las tasas de los créditos de más largo plazo, el Banco Nación les anunció a sus clientes una suba del costo de solicitar un préstamo hipotecario.

Según se informó, la entidad actualizó por primera vez desde su lanzamiento la parte variable de su tasa que pasó del 4% al 6% anual ajustada por UVA para los préstamos de compra de primera vivienda, en el caso de que los solicitantes cobren sus haberes en el Banco.

El ajuste, que rige desde este lunes, aplica a los acuerdos nuevos que se realicen en el banco. La entidad no endureció los requerimientos de nivel de salario o relación de cuota ingreso para los aplicantes a este tipo de préstamo, pero informalmente fuentes del BNA reconocieron que desde hace algunas semanas el banco si se puso más estricto respecto al score crediticio que deben tener los solicitantes.

Esto incluye el historial de pagos de la persona, tanto de productos financieros, como tarjetas y préstamos, como de servicios, el nivel de endeudamiento de los solicitantes, la antigüedad crediticia y los distintos servicios bancarios con los que operan.



Con ese análisis, más los datos de ingresos y salarios y la antiguedad laboral, el Banco Nación pide "900 de puntaje" para poder avanzar en la otorgación de un crédito, por un plazo de 20 o 30 años.

De esta manera, la suba de la tasa impactará fuertemente en el acceso. Por ejemplo, para la compra de una segunda propiedad, la tasa vigente hasta el viernes pasado era del 8% y ahora pasa a ser del 12% en línea con la que cobran la mayoría de los bancos privados.