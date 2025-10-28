Créditos más accesibles para PyMEs: Diputados analizan el proyecto del FOGASAL

Hoy, la Cámara de Diputados de Salta tratará el proyecto de ley que propone la creación de “Fiduciaria de Salta S.A.U.” como sociedad Anónima Unipersonal y del “Fideicomiso Fonde de Garantías de Salta” (FOGASAL).

FOGASAL busca ser una herramienta que ofrezca un respaldo institucional para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) salteñas para que puedan acceder a créditos bancarios, superando la barrera de la falta de garantías suficientes.

El FOGASAL no operará como una entidad crediticia, sino que tendrá el objetivo estará puesto en el aval que requieren los bancos para otorgar mejores tasas de financiamiento.

El fondo capitalizará inicialmente con un aporte de $2.000 millones (mitad Provincia, mitad CFI), con la previsión de alcanzar los $3.000 millones.

De seguir cursos positivos, el Fondo empezaría a funcionar a principios del 2026.