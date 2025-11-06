Menor sin casco chocó su moto contra un colectivo y terminó herido

Un terrible accidente se dio este miércoles en Orán, cuando un menor de 14 años, a bordo de una motocicleta colisionó con la parte trasera de un colectivo urbano de pasajeros.

Testigos ocasionales del accidente señalaron que ambos circulaban en el mismo sentido cuando el colectivo se detuvo para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros momento en el cual el menor que conducía la moto no logró frenar a tiempo y terminó impactando con la parte trasera de la unidad.

El menor, quien no llevaba casco protector, fue asistido en el lugar por personal del SAMEC Orán y trasladado al hospital local para la atención de los profesionales médicos, publicó Ciudad Online.

En el lugar de la colisión trabajaron efectivos de la Policía de Salta y personal de Tránsito Municipal.