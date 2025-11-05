En moto y armado, chocó contra un colectivo en Embarcación

Un jovne hizo caso omiso de la voz de alto de personal policial de la patrulla motorizadas del GIC, en B° 200 Vivienda, Embarcación, mientras circulaba en una motocicleta color azul.

Segú publicó UVC Canal 10, el sujeto a bordo de dicha moto circulaba sobre Avenida Buenos Aires, al recibir la voz de alto de la policía, emprende un escape a toda velocidad hasta el barrio antes mencionado, circunstancias en las que pierde el control del moto vehículo derrapando e impactando a un colectivo estacionado.

Al caer se incorpora nuevamente y comienza a escapar en forma peatonal pero es interceptado por el personal del GIC, al revisar las pertenencias se puede observar un celular, una balanza de precisión y un revolver calibre 22, además, la moto presenta las numeración adulterada y el motor no sería el original.

El sujeto y lo secuestrado fue puesto a consideración de la justicia.