“Cayó en seco”, comenzó el juicio por el homicidio de un menor en la zona sudeste

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Ariel Alejandro Moreno, acusado como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de un menor de edad.

Durante la primera jornada, se leyó el requerimiento a juicio fiscal y el acusado decidió no prestar declaración ante el juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio del distrito Centro, Guillermo Pereyra.

La ronda de testimoniales inició con la declaración de un efectivo policial, quien encabezó un operativo de despeje ante un incidente entre dos grupos de personas sobre la avenida Pontussi, en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Dio detalles de la intervención y dijo que el menor víctima se encontraba parado solo sobre la platabanda de la avenida, cuando recibió el impacto de un elemento contundente en la cabeza y cayó al suelo. «Cayó en seco», sostuvo.

Luego prestó declaración la madre y otros dos familiares de la víctima.

Para la jornada de este martes, se prevé la declaración de más familiares y testigos del hecho.

El hecho ocurrió el 8 de septiembre de 2024, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, cuando, tras una fiesta, el menor de 16 años fue agredido en la vía pública con un elemento contundente en la cabeza, por lo que debió ser hospitalizado y falleció días después.

El personal de la Unidad de Investigación de la UGAP desplegó numerosas tareas investigativas y, como resultado, individualizó al acusado como sospechoso, solicitándose su detención.