Salta Basket venció a Santa Paula y sumó su segunda victoria consecutiva

Deportes06/11/2025
aa salta basket1

Con otra gran actuación, Salta Basket volvió a festejar en la Liga Argentina de Básquet, esta vez en la ciudad de Gálvez, donde derrotó a Santa Paula por 96 a 91. Cinco de los ocho jugadores salteños terminaron con doble dígito, destacándose Tomás Botta, goleador del partido con 20 puntos.

DSC_0431Arranca una nueva ilusión para Los Infernales en La Liga Argentina

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco arrancó con todo: ganó el primer cuarto por 13 puntos de diferencia y cerró la primera mitad con más del 60% de efectividad en triples, frente al 40% de su rival. La puntería y la solidez en los lanzamientos externos marcaron el rumbo del encuentro.

El conjunto local, dirigido por Francisco Blanc, logró reaccionar en el segundo cuarto, con mayor intensidad defensiva y un ataque más fluido. Sin embargo, Los Infernales mantuvieron el control gracias a una rotación efectiva de su entrenador, que permitió sostener el ritmo y evitar el desgaste físico.

En el complemento, el juego se mantuvo equilibrado, con un tercer cuarto favorable a los salteños y un cierre ajustado pero controlado. Salta Basket supo manejar la diferencia y cerrar el duelo sin sobresaltos, asegurando su segunda victoria consecutiva en territorio santafesino.

Con este resultado, el elenco norteño cierra una exitosa gira por Santa Fe —donde también venció a Colón— y se prepara para su próximo desafío: el viernes enfrentará a San Isidro de San Francisco (Córdoba), actual subcampeón de la categoría, desde las 21 por basquetpass.tv.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día