Salta Basket venció a Santa Paula y sumó su segunda victoria consecutiva

Con otra gran actuación, Salta Basket volvió a festejar en la Liga Argentina de Básquet, esta vez en la ciudad de Gálvez, donde derrotó a Santa Paula por 96 a 91. Cinco de los ocho jugadores salteños terminaron con doble dígito, destacándose Tomás Botta, goleador del partido con 20 puntos.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco arrancó con todo: ganó el primer cuarto por 13 puntos de diferencia y cerró la primera mitad con más del 60% de efectividad en triples, frente al 40% de su rival. La puntería y la solidez en los lanzamientos externos marcaron el rumbo del encuentro.

El conjunto local, dirigido por Francisco Blanc, logró reaccionar en el segundo cuarto, con mayor intensidad defensiva y un ataque más fluido. Sin embargo, Los Infernales mantuvieron el control gracias a una rotación efectiva de su entrenador, que permitió sostener el ritmo y evitar el desgaste físico.

En el complemento, el juego se mantuvo equilibrado, con un tercer cuarto favorable a los salteños y un cierre ajustado pero controlado. Salta Basket supo manejar la diferencia y cerrar el duelo sin sobresaltos, asegurando su segunda victoria consecutiva en territorio santafesino.

Con este resultado, el elenco norteño cierra una exitosa gira por Santa Fe —donde también venció a Colón— y se prepara para su próximo desafío: el viernes enfrentará a San Isidro de San Francisco (Córdoba), actual subcampeón de la categoría, desde las 21 por basquetpass.tv.