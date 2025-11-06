Perdió todo en un incendio en Orán, vecinos denuncian que su ex marido le impide recibir ayuda

El martes 27 de octubre, Doña Ana Navarro, vecina mayor del barrio 25 de Mayo en Orán, perdió absolutamente todo tras el incendio de su casa. El fuego destruyó su vivienda por completo y también se llevó la vida de sus dos perritos.

Vecinos solidarios se organizaron para ayudarla con ropa, alimentos y materiales para reconstruir su hogar, pero su ex pareja, no habría permitido el ingreso de la gente para arreglar la casa además le impediría recibir donaciones.

Según cuentan quienes viven cerca, este hombre ejerce un fuerte control sobre ella y no la deja recibir ayuda ni salir del lugar, pese a que la vivienda está destruida e inhabitable, publicó Orán al Momento.

Piden intervención en el caso ya que temen por la salud de la mujer.