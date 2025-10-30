Su casa quedó reducida a cenizas y dentro murieron sus perritos, vos podés ayudarla

En la noche del martes, Ana Josefa Navarrro, quien vive en calle 25 de Mayo al 1122, de la ciudad de Orán, vivió un momento trágico, cuando su vivienda quedó reducida a cenizas, perdiéndolo todo.

En diálogo con Radio Norte 102.3, la mujer relató que se encontraba acostada cuando notó que el fuego ya se había desatado. “Lo único que recuerdo es que el foco del fondo prendía y se apagaba”, contó conmovida.

Lamentablemente, además de las pérdidas materiales, dos de sus perritos murieron intentando proteger a sus crías, lo que generó profunda tristeza entre los vecinos.

Las donaciones para colaborar con Ana Josefa, pueden acercarse al domicilio de Analia Gutiérrez, vecina colindante que se encuentra recibiendo la ayuda, publicó Orán Conectado.