A un año del incendio del Mercado San Miguel: Ya se completó el 30% de la nueva estructura

A un año del devastador incendio que destruyó un tercio del histórico Mercado San Miguel, la obra de reconstrucción avanza con un 30% de progreso en la estructura del sector de calle Urquiza, donde se levanta un nuevo edificio de dos plantas, parte del proyecto, que demandará una inversión total de $9000 millones y que prevé su finalización en 2027.

El siniestro ocurrido el 6 de noviembre de 2024 dejó más de 160 puestos destruidos y afectó directamente a cientos de familias que dependían del mercado para subsistir.

Las pericias determinaron que el fuego se originó por fallas eléctricas y se propagó rápidamente por la antigüedad de la estructura y la falta de sistemas de prevención de incendios.

El después del incendio

Tras el desastre, el Gobierno provincial otorgó subsidios de 150 mil pesos a cada comerciante y suspendió el cobro de cánones por tres meses. Además, más de 220 puesteros fueron reubicados en un predio provisorio de Pasaje Miramar, acondicionado con servicios básicos y medidas de seguridad, para garantizar la continuidad comercial.

El proyecto de reconstrucción fue acordado entre la Provincia y la Municipalidad de Salta en abril de 2025, con el compromiso de modernizar el edificio sin perder su valor histórico. Incluirá un sistema integral contra incendios, un estacionamiento subterráneo y la recuperación arquitectónica del emblemático pórtico sobre calle Urquiza.