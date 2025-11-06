Octubre marcó el récord de precipitaciones en los últimos 30 años

Finalizado octubre se realizó el repaso de las lluvias que se registraron en la provincia durante el noveno mes del año. En diálogo con InformateSalta el meteorólogo, Edgardo Escobar, comentó que desde el '97 que las lluvias comenzaron a mermar las precipitaciones.

"En el 2018 se registraron 74,9 mm, mientras que ahora en el 2025 78mm", por su parte en noviembre la media es de 62 mm, por lo que nos encontramos algo lejos aún puesto que "teníamos esta mañana hasta las 03:00 unos 8,1mm".

El récord de octubre se explica en la incidencia que tuvo el 17 de octubre cuando en menos de 24 horas llovieron 59 mm.