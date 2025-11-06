Alerta amarilla para este jueves, pero mañana ¿siguen las lluvias?

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional venia marcando en la semana que este viernes las precipitaciones cesarían lo cual será realidad pero durante la tarde, despidiéndose el jueves con alerta amarilla.

Esto lo confirmó a InformateSalta el meteorólogo Edgardo Escobar, quien adelantó que este jueves llegarán las mayores precipitaciones en gran parte del día sin descartar a la noche la probabilidad de tormentas aisladas.

El sistema de perturbación atmosférica trae para este jueves vientos fuertes y activa precipitaciones en el oeste de la provincia y en la puna con alerta meteorológica, tanto para la puna de Cafayate como para la de San Carlos, una alerta amarilla que regiría desde el mediodía a las 18 hs., con vientos promedio entre 50 a 70 km/h: “El resto de la Puna y la cordillera oriental también pueden tener vientos fuertes y en la cordillera de los Andes los vientos pueden ser más fuertes”.

Para mañana viernes, habría probabilidad de precipitaciones para la madrugada y mañana, mientras que a la tarde irá mejorando las condiciones con un cielo mayor a parcialmente nublado, esperando una máxima de 25°C con una mínima de 13°C.

El sábado baja nuevamente la temperatura alcanzando los 22°C con una mínima de 12°C y el cielo parcialmente nublado. El domingo la temperatura sube nuevamente con una máxima de 25°C con una mínima de 11°C.