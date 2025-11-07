¡Peligro, perros! Un penitenciario quedó con los tendones "al aire" tras ser mordido

La problemática de los ataques caninos en la vía pública de Salta sumó un nuevo incidente, esta vez con la agresión a un uniformado: Un agente penitenciario de la localidad de Pichanal fue atacado por dos perros callejeros mientras se dirigía caminando a su trabajo.

¿Qué pasó? Según el sitio Orán Conectado, el suceso tuvo lugar durante el fin de semana, cuando el efectivo se trasladaba hacia la Unidad Carcelaria N°3. En su andar, fue sorprendido de manera repentina por los dos animales, que lo atacaron y le provocaron heridas profundas en el brazo izquierdo.

Según informaron fuentes policiales, la mordedura se concentró a la altura del codo del agente, causándole una lesión de gravedad. Tras el ataque, el agente logró llegar por sus propios medios hasta el Hospital Edgardo Bohuid para recibir atención médica urgente.

Una vez en el centro de salud, fue asistido por el Dr. Quiroga, quien realizó un diagnóstico alarmante: se trataba de una mordedura grave con exposición de tendones. Ante la seriedad de la lesión, se le realizaron de inmediato las curaciones de urgencia para estabilizar al uniformado.

El hecho generó gran preocupación entre los vecinos de Pichanal, quienes vienen exigiendo a las autoridades mayores controles sobre la población de perros callejeros. Este incidente se suma a la larga lista de ataques que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los ciudadanos en la vía pública de toda la provincia.