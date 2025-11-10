Camión se quedó sin frenos y una moto quedó incrustada

Accidente10/11/2025
mototavella

Durante la mañana de este lunes se produjo un siniestro vial en la intersección de Av. Tavella y Ragone, en sentido Sur-Norte. 

Según se conoció, un camión que circulaba por dicha avenida al llegar a los semáforos no respondieron los frenos y terminó chocando por detrás a una motocileta guiada por un hombre mayor de edad, que se encontraban en el semáforo circulando en el mismo sentido. 

Tras el choque la moto, quedó incrustada en el camión, el motociclista resultó con lesiones leves, ya que permanecía en el lugar. 

Personal policial trabaja en la zona y se esparaba poder despejar la circulación, informó Multivisión Federal. 

mototavella2

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día