Falleció el motociclista accidentado en la Circunvalación y que había sido amputado

Ayer un conductor de moto colisionó contra un camión en Circunvalación Sudeste y Ruta Provincial 21, hecho por el cual el conductor del vehículo de menor porte fue intervenido siendo amputados sus miembros inferiores.

Según informaron fuentes a InformateSalta, el conductor perdió la vida en horas de la noche del mismo lunes.

El joven de 44 años no resistió, ya que presentaba un cuadro crítico por el cual había llegado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde los médicos confirmaron politraumatismo y amputación de ambos miembros inferiores.

Por lo que trascendió, el motociclista viajaba en una Motomel 110 cc, cuando fue impactado desde atrás por un camión de transporte.