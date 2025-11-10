Dos muertes en moto en menos de 48 horas en Salta

Salta fue escenario de dos siniestros viales con víctimas fatales durante el fin de semana y el inicio de hoy lunes. El primer siniestro se registró el día sábado a las 6:30 de la mañana en ruta provincial 5, kilómetro 143, acceso Sur a Apolinario Saravia. Allí dos motos colisionaron, en una de ellas circulaban dos personas mayores de edad mientras que en la otra lo hacía la mujer de 51 años, esta mujer resultó gravemente lesionada. Fue asistida y trasladada al nosocomio local, pero poco después perdió la vida.

En tanto el segundo siniestro se dio a las 6.30 de este lunes, en ruta provincial 33, kilómetro 7, entre Chicoana y El Carril. Por razones que se investigan, un joven de 23 años que circulaba en una moto, habría perdido el control de la misma y caído pesadamente a la cinta asfáltica, perdiendo la vida en el lugar.

En ambos siniestros, el personal de criminalística realizó las tarea de rigor correpondiente para determinar la mecánica del siniestro y el personal de Seguridad Vial realizó el ordenamiento vehicular para que puedan trabajar acordemente a la situación.

Cristian Aguilera, Jefe de Prensa de la policía de Salta, confirmó "Son 4 víctimas fatales en lo que va de noviembre y un acumulado anual de 109 personas fallecidas en siniestros viales en toda la provincia" cerró por Multivisión.