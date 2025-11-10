Provincia asistirá a los municipios salteños para pagar el aguinaldo de fin de año

El intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, confirmó que el Gobierno provincial brindará asistencia financiera a los municipios para el pago del aguinaldo de fin de año, mediante el tradicional sistema de anticipo de coparticipación.

El jefe comunal explicó que fue uno de los primeros temas abordados en la reunión del Foro con funcionarios del Gran Bourg. “Fue lo primero que hablamos. Es lo que más nos preocupa a todos los intendentes”, sostuvo Moisés.

El dirigente detalló que el acuerdo prevé que la Provincia adelante los fondos necesarios y luego los municipios los devuelvan en un plazo de seis meses.

“Ya acordamos con el Gobierno el préstamo, el anticipo de coparticipación que ellos nos dan y después nos descuentan en seis meses. Así venimos hace tres o cuatro aguinaldos”, explicó.

Moisés remarcó que, pese al contexto financiero ajustado, el Ejecutivo provincial garantizó que el pago del sueldo anual complementario no se verá afectado. “Eso no se va a tocar. El Gobierno nos aseguró que lo va a financiar”, afirmó por FM Aries.

Además, aclaró que no se habló en ningún momento de alternativas como la emisión de cuasimonedas o pagos en especie. “No se habló nada de eso. Solo se habló de seguir con el esquema habitual y con la mirada federal del gobernador”, enfatizó.

El intendente destacó la importancia de esta previsibilidad para los municipios del interior, especialmente en un año de fuerte caída de la recaudación.

“Los intendentes somos el primer para-golpe de la crisis. Necesitamos garantizar los sueldos y el aguinaldo porque eso sostiene el movimiento económico de cada pueblo”, concluyó.