Intendentes apoyan la reelección de Saénz: "El gobernador tiene que encarar un período más"

El presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, dialogó con FMAries en dónde comentó que la mayoría de los jefes comunales respalda la posibilidad de que el gobernador Gustavo Sáenz busque un nuevo mandanto al frente del ejecutivo provincial.

“Seguimos con la misma mirada y la misma tesitura de que el gobernador tiene que encarar un periodo más", comentó Moisés a lo que agregó que el gobernador Sáenz tuvo un importante rol en la reciente campaña electoral en la que "logró romper la polarización nacional" y consolidar la representación salteña en el Congreso Nacional.

“El gobernador se cargó la elección al hombro. No fue nada fácil, pero se logró una gran elección”, valoró Moisés que consultado sobre si el consenso entro los intendentes sigue siendo mayoritario respondió: "La mayoría piensa lo mismo. Si hubiera una reunión de los 60 intendentes, estoy seguro de que los 60 pensarían igual".