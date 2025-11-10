Diputados provinciales pedirán que se avance en la Ley de derribo

Este martes, en el acta de Labor Parlamentaria, los diputados debatirán un proyecto de declaración de autoría de la diputada Socorro Villamayor, que viene en consonancia con lo sucedido la semana pasada en la provincia, cuando una avioneta cayó en Rosario de la Frontera.

La aeronave iba cargada con cocaína y, además, en el lugar encontraron más droga enterrada. Por el momento hay cuatro personas detenidas.

Esta situación que es investigada por el fiscal Eduardo Villalba, pone nuevamente en discusión la ley de derribo, por la cual también reclamó el gobernador.

La iniciativa de Villamayor sostiene que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, aplique en las zonas fronterizas de la provincia de Salta, las medidas de protección del espacio aéreo, incluido el Sistema de Defensa Aeroespacial para derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”.

El proyecto podría ser debatido este martes, si cuenta con el visto bueno de las comisiones correspondientes.