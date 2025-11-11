El ciclo lectivo 2026 tendrá 190 días y más horas de clases en primaria y secundaria

El Ministerio de Capital Humano confirmó que las 24 jurisdicciones educativas del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clases para el próximo ciclo lectivo, durante la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el encuentro, las autoridades nacionales y provinciales reafirmaron la planificación del ciclo lectivo 2026, que incluirá 190 días efectivos de clases y el cumplimiento de 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas en el nivel secundario.

“El Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24”, indica el comunicado oficial difundido por el Ministerio.

El texto aclara que se considerará día de clase efectivo aquel en el que se cumplan al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes. En caso de no alcanzar el mínimo establecido, las provincias deberán implementar medidas de recuperación para garantizar el cumplimiento del calendario.

En tanto, para el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj. Según el comunicado, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares internacionales”.

Finalmente, la resolución dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.