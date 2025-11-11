Crearán una “Escuela para Padres” para prevenir el grooming y fortalecer el rol familia

En este último tiempo tomaron lugar en la agenda pública casos de captación de adolescentes y grooming, por lo que desde el Gobierno de la Provincia se proponen estrategias para prevenir estos hechos.

Desde el Ministerio de Educación analizan la creación de una “Escuela para padres”, la cual buscará concientizar y capacitar a las familias sobre los riesgos de las redes sociales y entornos digitales para los menores.

Este programa llevará adelante talleres y encuentros en escuelas con la participación de docentes, equipos técnicos y fundaciones, con el fin de prevenir la captación y fortalecer a las familias en su rol protector.

Esto lo explicó el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, quien en diálogo con FM Aries comentó que esto surge tras ver el desconocimiento de los padres sobre el uso de internet que hacen sus hijos.

“Un chico puede estar jugando y sin saberlo, chateando con un abusador. Los padres no lo imaginan, porque no conocen esos entornos digitales”.

Hizo hincapié que no se trata de culpabilizar, sino de otorgar herramientas para acompañar y cuidar y reconocer las señales de riesgo.

Para que esta iniciativa tenga sus efectos previstos, es necesario el trabajo en conjunto entre escuela y familia.

“Dejar a un chico solo con el teléfono puede ser tan peligroso como dejarlo con un adulto desconocido” finalizó.