Robo millonario en Rosario de la Frontera: se llevaron un tractor valuado en $60 millones

Un importante robo rural fue denunciado en las últimas horas en Rosario de la Frontera, donde desconocidos sustrajeron un tractor Zanello 540 articulado con rastrillo de desmonte, valuado en aproximadamente 60 millones de pesos.

El hecho fue reportado por un productor identificado con las iniciales V.D.C., de 55 años, quien advirtió el robo al llegar a su establecimiento agrícola, ubicado a la altura del kilómetro 951 de la Ruta Nacional 34, margen izquierda en dirección norte.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido durante la noche del 2 de noviembre, cuando los delincuentes rompieron el alambrado perimetral e ingresaron al predio para llevarse la maquinaria.

Al inspeccionar el lugar, el propietario observó huellas de arrastre y signos de manipulación reciente, lo que evidenció la participación de al menos dos personas y otro vehículo para concretar el robo.

El productor también señaló que el encargado del campo no advirtió la situación ni dio aviso a la policía, pese a contar con medios de comunicación disponibles.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°1 de Rosario de la Frontera, dependiente de la Unidad Regional 13, bajo la carátula de “Robo (Art. 164 del Código Penal)”.

Interviene la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, que ya inició las actuaciones correspondientes para identificar a los autores y recuperar el tractor, considerado de alto valor económico por su potencia y equipamiento.