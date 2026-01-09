¡Cuidado! La nueva estafa de la “patente perdida”

La viveza está a la orden del día, si bien la presencia de estafas ya no sorprende, si lo hacen las formas en que estos delincuentes buscan quitar a los laburantes su dinero.

En estos últimos días circuló en las redes sociales una alerta por una nueva modalidad de estafas, donde avisan a los vecinos que los delincuentes se comunicarían diciendo tener una patente perdida.

“Están estafando con las patentes, dicen que la encontraron y te piden plata para la nafta” comentó una usuaria, informando que el número de celular no sería de Salta.

Otros salteños se hicieron eco en esta publicación, contando su propia experiencia: “Es el mismo tipo de siempre, cambia sus fotos de perfil. No se la verdad donde se puede denunciar”, “Es el mismo número que me llamó a mí”, comentaban, a lo que uno de los usuarios dijo que se trataría de una persona oriunda de San Juan.

Las fechorías están a la orden del día, donde el tiempo apremia, por lo que los mismos vecinos deben alertar a otros al momento de identificar una posible estafa.