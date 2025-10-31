Robo millonario en Metán: Hay dos detenidos, tenían armas y vehículos

La Brigada de Investigaciones N°3 de Metán detuvo a dos hombres acusados de participar en un robo millonario ocurrido en una finca local. Durante el operativo se secuestraron armas, herramientas, vehículos y una gran cantidad de elementos vinculados al hecho.

El robo tuvo lugar en la madrugada del 16 de septiembre en la finca “La Gurapería”, ubicada sobre el camino Abelardo Navarro. Los delincuentes forzaron una casilla utilizada como depósito y se llevaron materiales valuados en más de cinco millones de pesos.

Tras una exhaustiva investigación encabezada por el Crio. Insp. Diego Alarcón, con la intervención del Juzgado de Garantía N°2 a cargo del Dr. Mario Dilascio y del fiscal auxiliar Dr. Julio Brandán, se realizaron cinco allanamientos simultáneos, que arrojaron resultados positivos.

Durante los procedimientos se incautaron:

Cuatro teléfonos celulares

Dos soldadoras y diversas herramientas mecánicas

Cinco motosierras y compresores de aire

Tres escopetas y cuarenta cartuchos

Una camioneta Ford Ranger gris y una motocicleta

Elementos de seguridad y trabajo

Los investigadores también vinculan a los sospechosos con otro robo ocurrido en la finca El Sunchal, lo que amplía la causa.

El control de legalidad fue fijado para el 31 de octubre a las 8:00 por el Juzgado de Garantía N°2, mientras la investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas.