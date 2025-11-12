Polémica en Formosa: Cobran un impuesto a los camioneros para circular

A través de un video que se hizo viral, un conductor de un camión dio a conocer cómo un inspector de tránsito se acercó y le exigió el pago de una suma de dinero para poder ingresar a la ciudad de Formosa.

La grabación ocurrió la mañana de este lunes, en la ruta nacional 11, en la zona de Villa del Carmen, y reveló una práctica que se realiza en la provincia que controla con puño de hierro Gildo Insfrán, y que está prohibida por la Constitución Nacional.

El video fue difundido por la diputada local opositora Gabriela Neme, quien le anticipó a Infobae que presentará un escrito ante el gobierno nacional para que se exija la suspensión del cobro de ese impuesto, que rige para los vehículos pesados que no tienen radicación en la capital formoseña.

Se trata de una práctica que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional. En el artículo 9 de la Carta Magna se estableció que “en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”. Y en el décimo, aclara: “En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”.

Pese a esos principios constitucionales, inspectores de tránsito de Formosa se ubicaron desde ayer en las rutas de acceso a la ciudad y, con un folleto explicativo de la nueva ordenanza, empezaron a cobrar dinero a los camiones y vehículos pesados.