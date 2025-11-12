Orán: Una trafic abandonada se incendió en plena calle y causó alarma en el barrio

Este mediodía en el barrio Aeroparque de Orán una trafic abandonada se prendió fuego en plena vía pública. El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, sobre calle Nahuel Huapi, casi O’Higgins, donde los vecinos alertaron a las autoridades al ver cómo las llamas consumían por completo el vehículo.

Según relataron testigos a RadioGüemes, la trafic llevaba varios meses abandonada en la zona, lo que ya generaba preocupación entre los vecinos.

Al lugar llegó la Policía de la Provincia, que solicitó la presencia de Bomberos, quienes lograron controlar el incendio. Pese al rápido accionar, el vehículo quedó completamente destruido. Las causas del fuego aún se investigan, aunque no se descarta que haya sido intencional.