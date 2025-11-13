Incendio en Embarcación: Tienen 6 hijos, perdieron todo y piden ayuda para reconstruir

Una familia del barrio Cherenta de Embarcación perdió absolutamente todo luego de que un incendio destruyera por completo su humilde vivienda de madera. El fuego se habría originado por un cortocircuito en un enchufe, según informaron los propios damnificados.

"Fue un incendio grande, yo no estaba, nadie estaba gracias a Dios"

Jairo, el propietario, contó en diálogo con MultivisiónFederal que al momento del siniestro no había nadie en la casa, lo que evitó una tragedia. “Estamos limpiando lo que quedó. Fue un incendio grande, yo no estaba, nadie estaba gracias a Dios. Cuando llegué, era todo cenizas. Mi casa era toda de madera, se me quemó todo. De la Municipalidad me dieron agua y comida”, relató con tristeza.

La familia, que tiene seis hijos, pide colaboración para poder levantar nuevamente dos piezas de madera y empezar de cero. “Eso es lo único que necesitamos para volver a empezar”, expresó Jairo.

La hermana, Nora, también habló sobre lo ocurrido y destacó que, pese a las pérdidas materiales, lo importante es que todos están bien. “Lo material se recupera, lo importante es que él y los chicos están bien”, dijo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias ARA.C27, o acercando materiales para ayudar a reconstruir la vivienda.