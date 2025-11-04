Rescate en el cerro San Lorenzo; estas son algunas de las recomendaciones al subir

Una mujer que realizaba una caminata en el cerro San Lorenzo debió ser rescatada este fin de semana luego de sufrir una lesión que le impidió continuar el descenso.

El operativo fue coordinado por personal de Bomberos, el Grupo de Rescate en Montaña Salta, CREV y dos efectivos de la División Motorizada, quienes lograron asistirla en la cima del cerro. Allí recibió las primeras atenciones por parte del personal de enfermería de Bomberos antes de ser trasladada a una zona segura.

Ernesto Flores, integrante del grupo Rescate CREV, dialogó con InformateSalta y destacó la importancia de avisar antes de emprender una caminata o ascenso: “Principalmente este es el aviso a dónde van, al cerro que sea. Muchas veces la gente no avisa o entra por otro lugar. El cerro tiene pendientes importantes, y ahí es donde están habiendo muchos casos de esguinces o problemas en los pies”.

Sobre la dificultad del rescate, explicó: “Para bajar a una persona, se necesita un mínimo de 12 personas. En este caso estaban comunicados y acompañados, por suerte no hubo drama. Pero otras veces puede suceder que sea en un lugar más adentro, donde no hay comunicación”.

Flores detalló que la alerta fue recibida gracias a la rápida respuesta del equipo de radio del grupo CREV, que detectó el pedido de ayuda y coordinó la intervención junto al 911 y Bomberos de San Lorenzo.

Por último, destacó que las personas que suban a distintos cerros deben estar en buena condicion física, llevar agua, linterena y abrigo dependiendo la hora.