El joven atacado en Orán continúa internado, ¿qué dicen desde el boliche?

Continúa la preocupación en Orán por el estado de salud de Jorge Luis Morales, el joven de 28 años que fue brutalmente agredido durante la madrugada del domingo, afuera del local bailable Set.

Según contó su hermana Florencia, el joven cayó de espaldas durante el ataque y sufrió un coágulo en la cabeza. “Hasta el lunes estuvo entubado. Cuando se lo sacaron respiraba muy mal, pero ahora está sin el tubo y respira por sí mismo. Está luchando”, expresó con angustia en diálogo con OránAlMomento.

La familia señaló que Jorge se encuentra nervioso y confundido, y que no puede mover la parte derecha del cuerpo. “Le hicieron una tomografía y el coágulo sigue ahí. Reconoció a mis padres, pero está muy confundido. Mi hermano antes era una persona sana, y hoy sigue en terapia y está mal”, agregó.

“No ocurrió dentro del establecimiento, sino afuera, en la vía pública"

Desde el hospital de Orán confirmaron que se evalúa una posible derivación a la ciudad de Salta para continuar con estudios y atención especializada.

Por su parte, desde la gerencia del local emitieron un comunicado oficial, donde aclararon que el hecho “no ocurrió dentro del establecimiento, sino afuera, en la vía pública”. Además, señalaron que el video difundido en redes fue facilitado por su equipo “directamente a las autoridades competentes, priorizando la investigación judicial”.

El comunicado cierra con un mensaje de rechazo a la violencia: