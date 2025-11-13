Central y un año “muy complejo” en lo financiero: “Las recaudaciones estuvieron por debajo de lo proyectado"

Central Norte realizó su Asamblea Ordinaria, en la que se trataron y aprobaron por unanimidad los balances institucionales, un gesto que reflejó el respaldo de los socios a la actual conducción.

Leandro Etchezar, presidente de la institución, en diálogo con InformateSalta dijo que se trató de “una asamblea muy esperada”. “Hacía tiempo que queríamos concretarla, pero la participación en la Primera Nacional complicó los tiempos. Además, debíamos coordinar con el órgano de fiscalización. Por suerte, el contador mostró una gran predisposición y eso facilitó mucho el trabajo. Pudimos avanzar de manera ordenada y efectiva”, explicó.

El dirigente sostuvo que el objetivo ahora es dejar atrás los balances acumulados y alcanzar una gestión administrativa más previsible. “Esperamos que esta sea la última asamblea en la que debamos tratar tantos ejercicios juntos. A partir de ahora, queremos que los informes contables se presenten de forma periódica y ordenada, para que los socios puedan despejar sus dudas con anticipación. Nuestro objetivo es que Central Norte recupere la normalidad institucional”, afirmó.

Etchezar también destacó el compromiso de los hinchas: “Cada vez hay más conciencia del club y de los socios. Todos los que participaron hoy tienen más de 18 meses de cuota al día. Son socios de mucho tiempo, y eso nos llena de orgullo. Queremos que la próxima elección nos encuentre con un club de no menos de 10.000 socios, y vamos a trabajar para lograrlo”.

Balance deportivo y financiero

El presidente realizó además un repaso del año deportivo y económico: “Cumplimos el objetivo inicial que teníamos. A ningún hincha lo deja feliz esta campaña, pero logramos mantenernos en una categoría durísima como la Primera Nacional. En lo financiero, fue un año complejo. Las recaudaciones estuvieron por debajo de lo proyectado, y eso nos puso en una situación difícil. Terminar el año está siendo un desafío, aunque estamos trabajando para lograrlo”.

De cara a la próxima temporada, Etchezar adelantó que ya se planifica la pretemporada y la conformación del plantel: “Algunos jugadores seguirán y se sumarán varios chicos del club. En enero haremos la pretemporada fuerte, con muchos juveniles incorporados al trabajo profesional”.

Obras y proyectos

Por último, se refirió a los avances en el estadio Dr. Luis Güemes: “Estamos trabajando en el campo de juego para que pueda convertirse en nuestro espacio habitual de entrenamiento. Además, junto a un grupo de socios, avanzamos en el proyecto de recuperación de las tribunas. El objetivo es cumplir el sueño de volver a jugar en nuestra cancha, aunque sea en algunos partidos al año”, finalizó.