Central Norte volvió al trabajo con la mirada puesta en el 2026

Luego de quedar fuera del reducido en la Primera Nacional, el plantel de Central Norte regresó a los entrenamientos esta semana bajo la conducción de Pablo Fornasari, quien continuará al frente del equipo en la próxima temporada.

Con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a delinear la pretemporada y evaluar posibles refuerzos. El proyecto deportivo apunta a consolidar una base sólida y competitiva que permita al club pelear por objetivos más ambiciosos en 2026.

El primer entrenamiento se realizo en las instalaciones del Hotel de la Liga Salteña, con la presencia de los jugadores que tienen contrato vigente con la institución y también estuvieron varios juveniles provenientes de las divisiones inferiores.

Entre los futbolistas que formaron parte del plantel durante la última temporada y que estuvieron presentes en el regreso al trabajo se encuentran: Gonzalo Álvez, Augusto Berrondo, Agustín Bianciotti, Gonzalo Castilla, Pedro Sanz, Cristian Chavarría, Tiago Banega, Cristian González, Gianluca Mancuso, Matías Moravec, Maximiliano Ribero, Matías Sánchez y Enzo Vázquez.

Según lo planificado por el cuerpo técnico, la preparación física del plantel se extenderá hasta el 20 de diciembre inclusive. Finalizada esa etapa, los jugadores serán licenciados y retomarán los trabajos en enero, cuando dé inicio oficialmente la pretemporada.

Central Norte se prepara para una nueva temporada en la segunda categoría del fútbol argentino, con el firme objetivo de ser protagonista en este 2026.