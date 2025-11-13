Tartagal puso en funcionamiento seis nuevos camiones compactadores

La Municipalidad de Tartagal presentó oficialmente la puesta en funcionamiento de seis nuevos camiones compactadores de residuos, la adquisición forma parte del proceso de modernización del parque automotor municipal y permitirá una mejora en el sistema de recolección en diferentes barrios de la ciudad.

Los vehículos de última generación representan una de las inversiones más importantes en los pultimos años en materia de infraestructura operativa.

El ejecutivo municipal sostuvo que la adquisión fue posible gracias al trabajo en conjunto que mantienen el municipio y el Gobierno de la Provincia de Salta. En este sentido el intendente, Franco Hernández Berni sostuvo que la renovación no se trata de un hecho aislado sino que por lo contrario, forma parte de un plan que incluye obras de pavimentación, ampliación de servicios públicos, mejoras en las escuelas y ejecución de infraestructura en barrios.

“Estos resultados muestran lo que se puede lograr cuando existe una administración seria, ordenada y responsable”, afirmó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó el rol del gobernador Gustavo Sáenz, con quien aseguró, la Municipalidad trabaja “codo a codo” para avanzar en objetivos comunes. “Cuando el municipio y la provincia coordinan esfuerzos, las obras llegan y los beneficios se traducen en mejoras concretas para las familias de Tartagal”, señaló.

Con estos nuevos camiones compactadores, se espera optimizar la cobertura diaria de recolección, reforzar los circuitos más críticos y garantizar un servicio más eficiente y seguro. La incorporación de estas unidades también permitirá extender la vida útil del sistema y reducir costos operativos a mediano plazo.

La Municipalidad de Tartagal anticipó que las inversiones continuarán en materia de equipamiento y mantenimiento con el objetivo de consolidar un módelo de gestión sustentado en la planificación y transparencia.