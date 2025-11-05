Tartagal: Avanzan las obras en las escuelas de las comunidades de La Mora, Lapacho 1 y Asamblea de Dios de Km 6

En un contexto económico complejo para todo el país, Tartagal continúa demostrando que la planificación, la gestión eficiente y el trabajo conjunto pueden transformar la realidad. Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Salta, la Municipalidad de Tartagal avanza en la construcción de nuevas aulas en las Escuelas de La Mora, Lapacho 1 y Asamblea de Dios de Km 6, una inversión clave para fortalecer el acceso a la educación en la región.

Estas obras modernas, amplias y pensadas para el desarrollo integral de los estudiantes representan mucho más que infraestructura, significan oportunidad, inclusión y futuro para cientos de niños, niñas y docentes que todos los días construyen el camino del aprendizaje.

El intendente Franco Hernández Berni, cuya gestión se caracteriza por su cercanía con los vecinos, su mirada social y su compromiso con un Estado municipal presente y eficiente, destacó que estos avances son posibles gracias a la articulación permanente con el gobernador Gustavo Sáenz, quien mantiene a Tartagal dentro de las prioridades provinciales.

“Cada aula nueva es una puerta que se abre al progreso. A pesar de las dificultades económicas del país, seguimos cumpliendo las metas trazadas porque la educación es el motor de las oportunidades”, remarcaron desde el municipio.

La continuidad de estas obras reafirma un rumbo claro, una Tartagal que crece, que se moderniza y que no detiene su marcha, incluso en tiempos difíciles como los que atraviesa nuestro país. Con gestión, compromiso y unidad entre Provincia y Municipio, la ciudad sigue creciendo camino a un futuro con más derechos, más infraestructura y más desarrollo para todas las familias tartagalenses.