Persecución en B° Don Emilio: Los detenidos están acusados de robo calificado

El jueves en horas de la siesta, se vivió un momento de tensión en la zona sur de la ciudad cuando una camioneta persiguió a un automóvil que desde barrio Santa Lucía hasta Don Emilio.

La persecución dio inicio debido a que policías de civil, que forman parte de la custodia oficial del vicegobernador, alertaran por las actitudes sospechosas que realizaba un automóvil que incluían maniobras peligrosas.

Desde la policía de Salta, informaron que los hombres que quedaron a disposición de la justicia están detenidos por robo calificado. Hasta el momento, no se dio más información sobre el ilícito asegurando que todo está en materia de información.