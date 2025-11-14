¿Cómo operan las narcoavionetas en la frontera norte? El método que reveló el fiscal Cazón

¿Cómo operan las narcoavionetas en la frontera norte? El método que reveló el fiscal CazónSociedad14/11/2025
El fiscal Armando Cazón en diálogo con ElTribuno explicó el modus operandi de las narcoavionetas que cruzan la frontera norte, a partir de la investigación de la aeronave incendiada en Santa Victoria Este en 2023.
Este patrón, dijo, es repetido y deliberado:
- Las aeronaves llegan desde Bolivia o Paraguay.
- Llevan pilotos con experiencia, mayormente bolivianos.
- Aterrizan en campos abiertos o pistas improvisadas.
- Transportan mochilas de gran tamaño con la droga.
- Remueven las matrículas y queman la nave para borrar pruebas.
Las pericias mostraron que se trata de avionetas de alta tecnología, con autonomía para volar grandes distancias y capacidad de hacerlo a baja altura, lo que dificulta su detección.
Cazón también advirtió que organizaciones transnacionales estarían utilizando droga ultracompactada mediante procesos vinculados a inteligencia artificial, lo que permite transportar mayor cantidad en menor volumen.
El fiscal remarcó que la modalidad es repetida en varios países y que se requiere un trabajo coordinado tierra–aire y binacional para combatir este tipo de vuelos irregulares.