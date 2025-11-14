¿Cómo operan las narcoavionetas en la frontera norte? El método que reveló el fiscal Cazón

El fiscal Armando Cazón en diálogo con ElTribuno explicó el modus operandi de las narcoavionetas que cruzan la frontera norte, a partir de la investigación de la aeronave incendiada en Santa Victoria Este en 2023.

Este patrón, dijo, es repetido y deliberado:

Las aeronaves llegan desde Bolivia o Paraguay.

o Paraguay. Llevan pilotos con experiencia , mayormente bolivianos.

, mayormente bolivianos. Aterrizan en campos abiertos o pistas improvisadas.

o pistas improvisadas. Transportan mochilas de gran tamaño con la droga .

. Remueven las matrículas y queman la nave para borrar pruebas.

Las pericias mostraron que se trata de avionetas de alta tecnología, con autonomía para volar grandes distancias y capacidad de hacerlo a baja altura, lo que dificulta su detección.

Cazón también advirtió que organizaciones transnacionales estarían utilizando droga ultracompactada mediante procesos vinculados a inteligencia artificial, lo que permite transportar mayor cantidad en menor volumen.

El fiscal remarcó que la modalidad es repetida en varios países y que se requiere un trabajo coordinado tierra–aire y binacional para combatir este tipo de vuelos irregulares.