La fiscalía de Bolivia investiga de oficio el ataque al salteño en Yacuiba

El comandante de Frontera Policial de Yacuiba en Bolivia, Mirko Bustos, brindó detalles del ataque al joven argentino en el vecino país.

El hecho sucedió en la jornada de ayer, cuando Osvaldo Cuellar, según detalló el comandante a La Voz de Yacuiba, se encontraba en una plaza de la localidad de Yacuiba. Allí dos personas le dispararon con armas de fuego produciéndole heridas de gravedad.

Según detalló se están realizando todos los actos investigativos para determinar las causas por la que se dio este hecho. Por el momento, la familia del joven no radicó denuncia por lo que la fiscalía se encuentra investigando el hecho de oficio. “Seguramente por la situación que se vivió aún no vinieron” agregó.

Bustos, en relación a los atacantes, aseguró que después de la balacera, los hombres a bordo de la motocicleta, habrían huido a la frontera con Argentina, según detallaron los testigos.