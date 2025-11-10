Crimen en B° Hernando de Lerma: La víctima era de Santa Victoria Oeste y quería ser policía

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 21 años como autor del delito de homicidio calificado criminis causae.

Tras la audiencia de imputación, donde fue asistido por defensa oficial, y se abstuvo de declarar, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en turno.

El pasado 4 de noviembre, un joven de 21 años, oriundo de Santa Victoria Oeste, quien se encontraba en la ciudad de Salta para ingresar como cadete a la Policía de la Provincia, fue interceptado en la vía pública por un hombre, quien, tras sustraerle el celular, documentación y otros elementos, lo hirió, provocando su muerte por shock Hipovolémico por herida de arma blanca.

Personal de la Unidad de Investigación UGAP, a cargo de las tareas investigativas, logró identificar al sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otras diligencias practicadas.

El teléfono celular de la víctima fue localizado en manos de una tercera persona, quien lo había adquirido por una suma ínfima.

El fiscal González señaló que en el avance investigativo, se secuestró un arma blanca que sería la utilizada en el ilícito.