Nación explicó por qué los radares no captaron el vuelo de Orozco

La directora nacional de Vigilancia y Control de Frontera, Virginia Cornejo, se refirió en diálogo con AM840 al vuelo que realizó días atrás el diputado provincial Gustavo Orozco, quien cruzó parte del espacio aéreo salteño en avioneta para exponer la falta de controles sobre los llamados “vuelos rasantes”, una modalidad habitual en el narcotráfico.

Cornejo confirmó que mantuvo conversaciones con el legislador y sostuvo que su demostración refleja un problema histórico. “No es un tema menor ni nuevo. Durante años se dejó de hablar de esto, se apagaron radares y se desarmó el control aéreo. Me alegra que hoy esté sobre la mesa por parte de diputados provinciales, nacionales y del propio gobernador”, señaló.

La funcionaria remarcó que el Gobierno nacional volvió a activar los radares en la frontera norte y trabaja en reforzar los sistemas de detección. “Los radares fijos y móviles ya están operativos. En zonas como La Quiaca se está avanzando con radarización móvil y con horarios reales de vigilancia, no comerciales”, explicó.

Consultada sobre por qué los radares no captaron el vuelo de Orozco ni la avioneta que cayó en Rosario de la Frontera, indicó que los vuelos rasantes son una estrategia conocida: “Estas aeronaves vuelan muy bajo para evitar ser registradas. Por eso trabajamos con un sistema combinado entre vigilancia aérea y controles en tierra, donde intervienen fuerzas federales para detectar movimientos previos al ingreso de vuelos ilícitos”.

Cornejo también destacó que el control aéreo debe equilibrarse con el desarrollo productivo de la región. “Hoy hay muchas pequeñas aeronaves en el norte por el crecimiento de sectores como la minería. No se puede frenar el desarrollo aerocomercial. Las nuevas leyes deben contemplar tecnología y coordinación con países vecinos para diferenciar vuelos ilícitos de los que operan legalmente”.

La funcionaria afirmó que existe voluntad política para recuperar el control de la frontera norte: “La prioridad es que el país no sea lugar de paso ni de ingreso de droga. Es difícil por la extensión de frontera seca, ríos y montañas, pero ese es el objetivo”.