Ola de hurtos hormiga en la construcción: Un albañil fue descubierto y condenado a 4 meses de prisión

Un albañil fue condenado en Tartagal a prisión efectiva después de que confesara haber sustraído material de construcción bajo la modalidad conocida como “hormiga”. El caso se enmarca en una serie de episodios registrados recientemente en la ciudad y otros puntos de la provincia de Salta.

El acusado, Juan José C., admitió que, mientras trabajaba como albañil para un vecino, sustrajo 14 cajas de porcelanato y luego las vendió a un tercero. Su accionar quedó registrado por cámaras de seguridad. En la audiencia flexible de la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), el fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal, y la jueza Soledad Rodríguez dictó una condena de cuatro meses de prisión efectiva, además de declararlo reincidente por primera vez. Las autoridades precisaron que la totalidad del material sustraído fue recuperado y devuelto al propietario.

Este caso se suma a otros similares que han despertado alarma entre comerciantes y vecinos. Por ejemplo, hace poco fueron detenidos un padre y su hijo acusados de no entregar materiales de construcción por un valor estimado en $38 millones en la ciudad de Salta. En otro hecho, albañiles les robaron herramientas a su propia empleadora y exigían dinero para devolverlas. Ambos casos fueron divulgados por medios locales.

El patrón “hormiga”, que consiste en sustraer pequeñas cantidades de material de obra de modo prolongado hasta generar un perjuicio importante, se ha convertido en un fenómeno creciente en la provincia. Las autoridades instan a los empresarios del rubro a adoptar mayores controles de inventario, registrar ingresos y egresos y reforzar sistemas de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia.