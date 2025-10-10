Corte de luz en Salta: EDESA confirmó una falla en la línea de alta tensión

Una falla en la línea de alta tensión Cobos–Monte Quemado, operada por Transener, provocó este viernes por la tarde una interrupción del suministro eléctrico en amplios sectores de la ciudad de Salta Capital.

Desde EDESA informaron que la interrupción se originó cuando la línea de 500 kV Cobos–Monte Quemado salió de servicio, lo que generó un evento de baja frecuencia y provocó la desconexión automática de varias líneas de media tensión.

Entre los barrios afectados se encontraban La Caldera, El Huaico, Católica, Universitario, Siglo 21, Lucinda, Chachapoyas, Lola Mora, Lerma, Adolfo Güemes, Pellegrini, Grand Bourg, Los Pinos, Cerrillos, Santa Ana, San Carlos, Bancario e Intersindical, entre otros.

EDESA indicó que el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual y recomendó a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles mientras se estabiliza la red eléctrica, para evitar daños por variaciones de tensión.

El personal técnico de la empresa permanece en guardia preventiva ante posibles nuevos picos de baja frecuencia o sobrecarga en el sistema.