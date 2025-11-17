Este finde llega el TC2000 al autódromo y elevó la ocupación hotelera al 90%

La vuelta del TC2000 al autódromo Martín Miguel de Güemes genera fuerte expectativa en el sector hotelero y gastronómico. Así lo afirmó Mariano García Cainzo, tesorero de la Cámara Hotelera y Gastronómica, en diálogo con InformateSalta, al confirmar que el movimiento de reservas ya empezó a notarse.

El dirigente celebró que el autódromo haya sido puesto nuevamente en valor tras años de inactividad y destacó el trabajo conjunto del Ministerio de Turismo y Deportes con las autoridades que administran el predio. Consideró que la reactivación de competencias nacionales es clave para atraer visitantes y dinamizar la economía local.

Según explicó, el arribo de equipos, pilotos, acompañantes y fanáticos de provincias vecinas y países limítrofes representa un movimiento importante para el fin de semana largo. La actividad se combinará además con el Finde Largo del Vino Argentino, por lo que el sector espera un nivel de ocupación elevado.

"Tenemos la combinación perfecta: familias que aprovechan el feriado y amantes del deporte motor que vienen exclusivamente por la carrera”

El perfil de los visitantes: familias, grupos de amigos, viajeros atraídos por el automovilismo y turistas que aprovechan las fechas no laborables. A esto se suma la presencia de turistas extranjeros, que este año volvió a crecer en los hoteles de la provincia. “Estamos rondando el 90% de ocupación. Para este fin de semana largo se nota un movimiento muy bueno, con familias que aprovechan el feriado y amantes del deporte motor que vienen exclusivamente por la carrera”, comentó.

Si bien 2025 fue un año complejo para el turismo por el contexto económico, García Cainzo confía en que la temporada de verano permita recuperar parte del movimiento: “Estamos trabajando para que sea mejor que este año y para seguir promocionando la riqueza cultural y paisajística del destino”.