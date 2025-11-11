El Plan Meta sigue avanzando: Sáenz inauguró refacciones en el Complejo Deportivo de Metán

El Plan Meta, impulsado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo y Deportes, sigue transformando la infraestructura deportiva en Salta. En esta oportunidad, el gobernador Gustavo Sáenz, junto al intendente José María Issa, inauguró el nuevo piso flotante profesional del Complejo Deportivo “Pablo y Vicente Burgos” en la ciudad de San José de Metán.

La obra representa un paso más dentro del plan que busca promover el deporte, la inclusión y la contención social en toda la provincia. “El deporte une, forma valores y brinda contención. Por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, expresó Sáenz, quien destacó que la mejora permitirá que los jóvenes se desarrollen en espacios de calidad, cerca de sus hogares.

Desde el Complejo Deportivo “Pablo y Vicente Burgos”remarcaron que la intervención se enmarca en el objetivo de seguir federalizando el acceso al deporte y dotando a los municipios de instalaciones modernas y seguras.

Los jóvenes deportistas locales se mostraron entusiasmados por la inauguración: “Este piso es una emoción para los que jugamos al básquet. Mejora mucho la calidad de las canchas y ahora la gente puede venir a jugar acá sin tener que viajar”, expresaron.

Con este nuevo espacio, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de invertir en infraestructura deportiva en cada rincón de Salta, generando oportunidades y fortaleciendo la integración social a través del deporte.