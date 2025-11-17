"Beneficios Salta": Habrá sorteos de hasta $10 millones para compras de fin de año

La Cámara de Comercio lanzó “Beneficios Salta”, un programa provincial de promociones y sorteos que acompañará las compras de Navidad, Año Nuevo y Reyes, con el objetivo de fortalecer el consumo en los comercios formalizados.

En diálogo con Informate Salta, el presidente de la Cámara, Gustavo Herrera, explicó que esta iniciativa no será aislada, sino que se replicará en fechas clave como el inicio de clases y otros momentos de alto movimiento comercial.

“Este programa se llama Beneficios Salta, fortaleciendo lo nuestro. La idea es que la gente compre en lugares formalizados. Esto se va a repetir en todas las oportunidades posibles”, afirmó.

Sorteos millonarios

Los compradores podrán participar de sorteos con premios de 1, 2, 5 y hasta 10 millones de pesos.

Al adquirir un producto en un comercio adherido, solo deberán escanear un código QR, cargar sus datos y automáticamente participarán.

Herrera enfatizó que pueden sumarse panaderías, almacenes, supermercados, tiendas de ropa y cualquier negocio formalizado, que quiera inscribirse en la Cámara y habilitar su QR.

Además, adelantó que los comercios que se adhieran “tendrán un beneficio impositivo en Rentas”.

Por otro lado el titular de la Cámara reconoció que el sector comercial atraviesa un momento delicado: “El balance es negativo. No hay consumo. La gente cambió sus hábitos: primero ve cuánto dinero tiene, paga sus deudas y recién después analiza si puede comprar algo más”.

Detalló que la mayoría de los consumidores usan efectivo hasta el día 10 de cada mes y luego recurren a la tarjeta para financiar el resto:

“Hoy, lo único importante para la gente es el precio y llegar a fin de mes”